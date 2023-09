51 Prozent der Befragten einer Studie des Meinungsforschungsinstituts YouGov in Kooperation mit dem Sinus-Institut anlässlich des Weltvegetariertags am 1. Oktober geben an, wenig bis kein Fleisch oder Fisch zu essen.

Im Detail gaben 38 Prozent an, Flexitarier zu sein, was bedeutet, dass sie nur selten oder unregelmäßig Fleisch oder Fisch essen. Zehn Prozent sind eigenen Aussagen zufolge Vegetarier mit komplettem Fleisch- und Fischverzicht oder Pescetarier, die nur auf Fleisch, nicht aber auf Fisch verzichten. Drei Prozent der Befragten leben vegan: Sie verzehren neben Fleisch auch keine anderen tierischen Produkte wie Ei, Milch oder Honig.

Aber: Viele Deutsche lassen sich regelmäßig Fleisch und Fisch schmecken. In der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage gaben dies 46 Prozent an. In dieser Gruppe sagten allerdings auch 27 Prozent, dass sie gerne weniger Fleisch und Fisch essen würden, es aber nicht schaffen würden.

