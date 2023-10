Prinz William und Prinz George: Partnerlook bei besonderem Vater-Sohn-Ausflug

Prinz William (41) ist nach Frankreich gereist und hat zusammen mit Prinz George (10) einen Ausflug zur Rugby-Weltmeisterschaft unternommen. Der britische Thronfolger und sein Sohn kamen nach Marseille, um das Team aus Wales im Viertelfinale der WM zu unterstützen. Die Mannschaft traf am Samstag auf Argentinien.

Lese-Tipp: Diese Royals lieben die Briten am meisten

Genutzt hat die royale Unterstützung Wales allerdings nicht: Argentinien setzte sich am Ende in dem umkämpften Spiel mit 29:17 durch. William ist Schirmherr der Welsh Rugby Union und unterstützt das Team häufig bei Spielen von der Tribüne aus. Am Samstag war das Vater-Sohn-Duo in Frankreich im Stadion in aufeinander abgestimmten Outfits zu sehen. Die Royals trugen dunkelblaue Anzüge und rote Krawatten.