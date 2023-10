Auf dem Parkplatz des Sportplatzes im Rauendahl will die 73-Jährige gerade auf der Beifahrerseite ihr Auto schließen, als der Polizeihund sie attackiert habe. Er habe sich an der Seniorin festgebissen und sie an verschiedenen Stellen schwer verletzt. Die Frau habe vor Schmerzen aufgeschrien, habe versucht, ihr Gesicht zu schützen. So berichtet es ihrer Nichte, die mit der Westdeutsche Allgemeine Zeitung über den Vorfall sprach.

Die Seniorin soll stundenlang notoperiert worden sein. Auch psychisch habe der Vorfall schwere Auswirkungen: „Sie hat die vergangenen Nächte nicht geschlafen. Sie traut sich nicht mehr raus“, erzählt ihre Nichte. Die Seniorin realisiere immer noch nicht richtig, was passiert ist. „Sie wird nie wieder Haare haben,“ so die Nichte.