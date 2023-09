Die Corona-Pandemie hat dazu geführt, dass Husten in der Öffentlichkeit stärker wahrgenommen wird – im negativen Sinne. Die Angst, sich anzustecken, ist immer noch präsent. Nicht nur, aber auch deshalb verdrängen viele Menschen die unangenehme Begleiterscheinung einer Infektion, wie eine aktuelle Umfrage von Mucosolvan unter 1.000 Befragten zeigt. Die Hälfte der Befragten gab darin an, den Husten unterdrücken zu wollen, berichtet der Hustensafthersteller in einer aktuellen Pressemitteilung.

Keine gute Idee, wie der Pneumologe Dr. Justus de Zeeuw erklärt: „Die Lunge beziehungsweise die Atemwege haben keine Schmerzrezeptoren, sie haben Hustenrezeptoren. Das heißt, Husten ist genau der Mechanismus, mit dem die Atemwege auf Probleme reagieren. Husten ist ein sinnvoller Reflex, den die Natur geschaffen hat, um die Atemwege zu befreien. Wenn dies nicht gelingt, entsteht ein größeres Problem.“