Pietro Lombardi beantwortet in einem Q&A Fragen zum versuchten Einbruch in sein Haus.

Der Schreck sitzt ihnen noch in den Knochen. Klar, dass es für Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa aktuell nur ein Thema gibt: Den versuchten Einbruch in ihr Haus. Mehrere maskierte Männer hatten in der Halloweennacht versucht, die Scheiben einzuschlagen und einzudringen. Zum Glück war Pietro daheim und konnte die Einbrecher vertreiben.

Lese-Tipp: Einbrecher schlagen Fenster bei Pietro Lombardi ein - jetzt ist die Spurensicherung da!

Ganz schön mutig, finden seine Follower und wollen in einer Fragerunde von ihm wissen, ob er denn keine Angst hatte, als er die maskierten Männer vor dem Fenster stehen gesehen hat. „Schwer zu sagen, war voller Adrenalin“, antwortet Pietro darauf.

Er denkt, dass die meisten Menschen sich in dieser Situation im Schlafzimmer eingesperrt und von dort aus die Polizei gerufen hätten. „Was ich persönlich auch empfehlen würde!“, betont der 31-Jährige. „Aber mein Kopf war im Beschützermodus, deshalb bin ich runter.“

Lese-Tipp: Oliver Pocher geschockt: Versuchter Einbruch bei Pietro Lombardi weckt schlimme Erinnerungen