Um die Bedeutung des Vornamens des jüngsten Sohnes von Philipp Plein zu erklären, müssen wir die drei Namensteile aufgliedern:

Rouge – stammt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie „die Röte“, „das Rot" oder „rotglühend“. Meist wird dieser Name eher für Mädchen verwendet. In Deutschland ist der Vorname aber generell sehr selten, tauchte in den deutschen Vornamen-Hitlisten bislang nicht auf. Das könnte sich durch Philipp Pleins Wahl ändern.

Sky – kommt aus dem Englischen und bedeutet „Himmel“. Der Name ist geschlechtsneutral, wird aber häufiger als männlicher Vorname verwendet. Prominentes Vorbild ist beispielsweise Sky du Mont, wobei Sky hier ein Spitzname ist.

Galaxy – auch Galaxy ist ein geschlechtsneutraler Name und bedeutet so viel wie „Galaxie“. In Deutschland ist der Name sehr selten. Eine weibliche Abwandlung ist beispielsweise Galaxina.

Nimmt man alle drei Namen zusammen, bedeutet der Vorname von Pleins Sohn also etwa „rote Himmels-Galaxie“ – wirklich galaktisch! (akr)

