War der Turnierdirektor für die Heim-EM 2024 etwa bei der Feier dabei? Hat er dem Traumpaar schon gratuliert? Auf diese Frage antwortete Lahm im RTL-Interview rund um die Vorstellung des Balls für die Europameisterschaft am Mittwoch in Berlin breit grinsend: „Ich habe meinen 40. gefeiert! Nee, aber ich habe ihn natürlich auch gerade getroffen. Also ich habe ihm auf jeden Fall gratuliert.“ Lahm bestätigt also höchstwahrscheinlich die Neuer-Hochzeit! Zusammen spielten sie jahrelang beim FC Bayern München und in der Nationalmannschaft – wurden 2014 als Teamkameraden Weltmeister.

Neuer selbst beantwortete auf dem Event am RTL-Mikrofon keine Fragen über seine mögliche Hochzeit. „Das ist privat“, sagte er kurz und knapp. Auch zuvor ließ er von seinem Management auf RTL-Anfrage verlauten: „Zu privaten Themen äußern wir uns grundsätzlich nicht.“ Am Dienstag verbreitete sich die Nachricht jedoch wie ein Lauffeuer: Demnach haben sich Neuer und seine langjährige Freundin das Ja-Wort gegeben.