Die vierzehn Jahre jüngere Handballspielerin vom ESV 1927 Regensburg (2. Liga) änderte ihren Nachnamen auf Instagram und heißt dort von nun an Neuer. Sie nimmt also den Namen des Weltmeisters von 2014 an. Nach Angaben von Bild fand die überraschende Heimlich-Hochzeit im kleinen Rahmen und nur mit dem engsten Kreis statt. Schon Ende September gab es heiße Gerüchte um eine Verlobung und eine Schwangerschaft. Das Kind soll im Frühjahr zur Welt kommen. Nun also auch die Vermählung!

Neuer und Bissel sind seit 2020 ein Paar. Ende des Jahres zeigten sich die Turteltauben mit einem süßen Instagram-Post auch erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit – und beendeten so Monate mit vielen Gerüchten und Spekulationen. Nach rund drei gemeinsamen Jahren folgt nun also der nächste Schritt in der Beziehung.