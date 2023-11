Oscar Pistorius kommt auf Bewährung frei

Für Reeva Steenkamps Familie ist die vorzeitige Entlassung von Oscar Pistorius ein echtes Horror-Szenario. Jahrelang hatten sie gegen eine Freilassung auf Bewährung gekämpft.

In einem Exklusivinterview mit der Sun zum 10. Todestag seiner Halbschwester im Februar stellte ihr Halbbruder Adam Steenkamp fest, dass er und seine Familie wohl nie die volle Wahrheit darüber erfahren werden, was mit Reeva geschah und wieso sie ermordet wurde. Obwohl er Pistorius' Erklärung für den Mord an Reeva „ziemlich unglaubwürdig" finde, wünschte Adam dem Mörder seiner Halbschwester nichts Böses. Steenkamp wolle lediglich, dass der Sportler seine volle Strafe absitzt und nicht vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen wird. Die Folgen des Mordes seien verheerend gewesen und manch ein Familienmitglied wird sich wohl nie davon erholen, wie Steenkamp verdeutlichte. „Es hat Oscars Leben ruiniert, es hat offensichtlich Reevas Leben ruiniert - es war das Ende davon - und es hatte eine ruinöse Wirkung auf unsere Familie. Mein Vater und meine Stiefmutter June werden sich nie damit abfinden können“, so der 46-Jährige damals.

Auch June Steenkamp, die Mutter des Mordopfers, ließ vor dem Bewährungsprozess von ihrem Anwalt erklären: „Ich glaube nicht Oscars Version, dass er die Person auf der Toilette für einen Einbrecher hielt.“ Sie sei auch nicht überzeugt, dass Pistorius rehabilitiert sei, weil er nie die Wahrheit eingestanden habe. Ihr Leben sei seit der Tötung ihrer Tochter „ein endloses schwarzes Loch aus Schmerz und Einsamkeit“, das niemals gefüllt werden könnte. Ihr im September verstorbener Ehemann Barry, der kurz nach dem Prozessbeginn einen Schlaganfall erlitten habe, sei an einem gebrochenen Herzen gestorben.