Ende August nutzten die Pochers ihre gemeinsame Plattform – ihren Paar-Podcast – um ihren Fans die Nachricht mitzuteilen. Man habe sich getrennt, wolle aber gemeinsam im Sinne der Kinder an einem Strang ziehen. Ganz ähnlich klang die Trennungsmeldung 2013 nach dem Liebesaus mit Alessandra Meyer-Wölden. „Wir haben bereits Anfang des Jahres die gemeinsame Entscheidung getroffen, unsere partnerschaftliche Beziehung zu beenden. Selbstverständlich werden wir uns auch in Zukunft gegenseitig unterstützen und unsere drei Kinder zusammen erziehen“, hieß es damals.

In beiden Fällen ging die Trennung nicht von Oliver Pocher aus. Er habe das Ehe-Aus nicht gewollt, sagte der Comedian im Podcast mit Amira. Wenig später wandte er sich mit lieben Zeilen an seine Noch-Ehefrau. „Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast“, schrieb Pocher auf Instagram. 2021 erzählte er in Meyer-Wöldens Podcast, dass ihre Ehe damals offenbar aus ähnlichen Gründen scheiterte. „Es gab jetzt nicht so den einen Grund – das klassische 'man lebt sich auseinander' ist vielleicht auch falsch“, sagte er und fügte hinzu: „Du warst halt einfach nicht zufrieden in der Beziehung.“ Beide Ehen waren außerdem nicht von langer Dauer und in beiden Fällen sind gemeinsame Kinder im Spiel.