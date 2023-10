Nach dem überraschenden Aus dem des gemeinsamen Podcasts „Die Pochers“ mit Ex-Frau Amira schmiedet Oliver Pocher nun offenbar erste Pläne für seine Zukunft ohne seine Ex. „Ollis gute Nachrichten: Meine negative Energie in positive Energie für die Bildschirmkontrolle und eine Tour zurückbringen“, schreibt Olli nun in seiner Instagram-Story und kündigt damit ganz nebenbei die Rückkehr eines echten Kultformats an.

Mit seiner „Bildschirmkontrolle“ hatte der Comedian während der Corona-Pandemie nicht nur einmal für Aufsehen gesorgt. Vor allem Influencerinnen wie Anne Wünsche, Gerda Lewis oder Jessica Paszka hatten dabei immer wieder ihr Fett wegbekommen.