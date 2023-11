Bei drei Grad wird der kleine Junge ausgesetzt – und stirbt an Unterkühlung!

Wie kann man nur so herzlos sein? Am 12. Dezember 2003 wird ein Säugling von seiner Mutter offenbar vor der Tür eines Einfamilienhauses in Reichshof-Eckenhagen abgelegt. Seine Mutter klingelt offenbar noch an der Tür, ehe sie wegläuft. Doch offenbar recherchiert sie nicht gut genug, denn in dem Haus wohnt eine pflegebedürftige Seniorin, die nicht zur Tür kommen kann. Das Baby stirbt deshalb an Unterkühlung. Nun will die Polizei Köln den Cold Case klären.

