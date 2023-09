Novak Djokovic schockt mit politischem Statement - und bekommt krasse Reaktionen

Der kosovarische Fußball-Verband postete ein Foto von Djokovics Instagram-Story auf X (früher Twitter) und machte seinem Ärger Luft: „Tennisspieler Novak Djokovic verherrlicht einen Terroristen, der den Polizisten Afrim Bunjaku beim Terroranschlag im Banjske-Kloster im Norden unseres Landes getötet hat.“ Dazu schrieb der Verband noch: „Ekelhaft“.

Was ist der Hintergrund? Djokovic zeigte in seinem Beitrag das Bild einer Gedenkstätte für drei Männer – dazu stellte er drei Mal den Emoji mit den betenden Händen. Ein klares Signal für Trauer. Das Problem: Die toten Serben gehörten zu dem von ihrem Land unterstützten Trupp, der am vergangenen Sonntag im Dorf Banjska bei Mitrovica kosovarische Polizisten angegriffen und ein serbisch-orthodoxes Kloster zeitweise unter seine Kontrolle gebracht hatte. Die Angreifer töteten dabei einen Polizisten und verletzten einen weiteren.