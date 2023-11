„Ich habe meine beste Freundin – fast wie eine Schwester – verloren“, erklärt Emily A. „Schmerz, Wut und Trauer“ fühle sie, wenn sie Andreas Grab besuche. „Da fehlt ein Teil meines Lebens.“

Emily kannte Andrea seit 13 Jahren. Jetzt ist ihre beste Freundin tot: „Mir geht es dadurch immer noch nicht gut. Habe auch immer noch manchmal so traumatische, also retraumatisierende Erlebnisse, wenn wir zum Beispiel an Orte gehen, wo wir früher viel gemeinsam zusammen gemacht haben. Also verkraftet habe ich das Ganze immer noch nicht.“