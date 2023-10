Beeindruckend sind auch die Erfolge von Rapper Kontra K: Elf Alben in elf Jahren, neun davon in den Top 10, sieben in Folge an der Spitze der deutschen Charts. Mehr als fünf Millionen verkaufte Tonträger. 31 Goldene Schallplatten und fünf Platin-Auszeichnungen. Über zwei Milliarden Streams und eine Milliarde YouTube-Views. Kontra K, der für seine eindrucksvollen Live-Auftritte und seine deutschen Rap-Hits bekannt ist, teilt diese Aufregung:

„Es ist mir eine Ehre, die Show spielen zu dürfen, und ich hoffe, wir können auch bald in Deutschland an die legendären US Halftime Shows anknüpfen - wir werden unser Bestes geben!“

Die Kombination aus Nico Santos und Kontra K verspricht einen einzigartigen Top-Act, der die Brücke zwischen englisch- und deutschsprachiger Musik schlägt. Mit den Kansas City Chiefs und den Miami Dolphins wird das Stadion Frankfurt am 05. November zum Epizentrum für alle Football Fans! Präsentiert wird die Show im Stadion Frankfurt von Cyberport. Und zu sehen gibt es natürlich alles live auf RTL und RTL+ ab 14.30 Uhr. (jma)