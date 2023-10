Neuer Ärger um „Paw Patrol“: Kino spielt Horror-Trailer vor Kinderfilm

Vor „Paw Patrol“ (FSK 0) liefen am Sonntagnachmittag demnach Trailer von den Horrorfilmen „Der Exorzist: Bekenntnis“ und „Saw X“ (FSK 18). „Es war so was von schockierend“, sagt die Mutter eines erst Vierjährigen laut Bild. Auch Kinobetreiber Moritz Stürtz räumt ein, das sei sehr unschön für die Kleinen gewesen.

„Wir wissen, dass wir hier einen Fehler gemacht haben“, sagt Stürtz. Doch, wie konnte das passieren?

