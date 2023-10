Nationalspielerin Lena Oberdorf kritisiert Voss-Tecklenburg öffentlich

Die Trainerin der deutschen Fußballfrauen war nach dem WM-Debakel im Sommer abgetaucht. Seit Anfang September galt sie als krank geschrieben. Erst am Freitag war Hort Hrubsch (72) vom Deutschen Fußball Bundes (DFB) als Interimscoach der Frauenauswahl vorgestellt worden. Nun wurde bekannt: Fast zeitgleicht hielt Voss-Tecklenburg öffentlich Vorträge – und überraschte jetzt mit Neuigkeiten.

Bei mindesten zwei Veranstaltungen hat Voss-Tecklenburg in diesem Monat Vorträge gehalten: Bei einem Forum des Bundesverbands Deutscher Fertigbau und am vergangenen Donnerstag beim 64. Bayerischen Zahnärztetag in München. Auf X (vormals Twitter) postete die Bayerische Landeszahnärztekammer (BLZK) ein Foto von Voss-Tecklenburg, das sie vor einer Leinwand und neben einem Bildschirm zeigt, auf dem "64. Bayerische Zahnärztetag" steht. Thema ihres Vortrags dort: "Formen, um zu performen - Mein Change Management im Frauenfußball".