Zweites Spiel, wieder keine Niederlage, aber noch ganz viel Arbeit: Beim Unentschieden gegen Mexiko in Philadelphia macht besonders die Abwehr einen unsicheren Eindruck – mal wieder. Beim 2:2 (1:1) gegen den Gold-Cup-Sieger demonstriert die Fußball-Nationalmannschaft vor 62.284 Zuschauern aber wie schon beim 3:1 gegen die USA einen leichten Aufwärtstrend. Für ein neues Sommermärchen bei der Heim-EM 2024 hat Nagelsmann aber trotzdem noch reichlich zu tun...

„Es war ein sehr aggressiver Gegner, ich glaube, das Ergebnis geht am Ende in Ordnung“, sagt Nagelsmann.

Gegen die USA sorgt Nagelsmann noch mit seinem karierten Holzfällerhemd optisch für Aufsehen, im zweiten trägt er ein dunkelblaues Sakko. Klassisch-dezent statt lässig-modern!

Die nächste Bewährungsprobe gibt es mit den Spielen gegen die Türkei am 18. November und in Österreich am 21. November – elf Tage später werden dann schon in Hamburg die EM-Gegner ausgelost. „Ich glaube, dieser Lehrgang war gut für das Gefühl für das ganze Team. Im November gehen wir dann den nächsten Schritt“, kündigt Jamal Musiala an.