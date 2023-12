„Nackt-Nonne“ Antje Mönning gibt Nackt-Lesung: „Früher war ich sehr verklemmt“

Als Nonne wurde sie in der TV-Serie „Um Himmels Willen“ bekannt. Ihr Privatleben könnte sich von ihrer Rolle allerdings nicht mehr unterscheiden. Denn Antje Mönning ist bekennende Exhibitionistin und liebt das Nacktsein. Jetzt hat sie ein Buch darüber geschrieben: „Nicht normal ist ganz normal“ heißt es. Es ist, wie sie selbst sagt, eine Entdeckungsreise in die Welt der Sexualität. „Für mich ist Nacktheit so was Natürliches, dass es mir ganz egal ist, ob ich hier jetzt angezogen oder nackt sitze. Also dadurch ändert sich für mich die Situation nicht“, erklärt sie uns im Interview. Und nicht nur im Gespräch mit uns, auch während ihrer Lesung in Hamburg sitzt sie vollkommen nackt und nur mit Overknee-Stiefel gekleidet.

Lese-Tipp: „Um Himmels Willen“-Nonne Antje Mönning läuft in Lack und Leder durch die Stadt

Trotzdem unterscheidet sie zwischen Nacktsein und Sexualität. Dass sie sich aus freien Stücken dazu entscheiden kann, nackt zu sein, ist für sie eine Form von Feminsmus. Darum geht es auch in ihrem Buch. Es soll ein Zeichen für Toleranz setzen. „Leben und leben lassen“ ist ihr Credo. Ihre Lesung ist sehr gut besucht und ihre Message kommt auch beim Publikum gut an. „Es geht vor allen Dingen um sexuelle Neigungen, Orientierungen oder Identitäten, die von der Gesellschaft immer noch nicht als normal angesehen werden“, so Mönning weiter.