Was für ein Start in seine politische Laufbahn: Erst hat er sich vor der Polizei versteckt – nun kommt AfD-Mann Halemba erstmals in den Landtag.

Umringt von Journalisten ist Politiker Daniel Halemba am Dienstagvormittag zur ersten Sitzung des Bayerischen Landtags nach den Wahlen erschienen. Einen Tag zuvor wurde er von der Polizei verhaftet, der Haftbefehl ist nun aber ausgesetzt.