Anil Koppula hatte rechtliche Schritte gegen das Royal Women’s Hospital in Melbourne eingeleitet. Der Australier forderte Schadensersatz in dreistelliger Millionenhöhe, nachdem er 2018 beim Kaiserschnitt seiner Frau dabei war. Heute sagt er, dass er in der Folge an einer „psychotischen Erkrankung“ erkrankte, weil er das Blut und die inneren Organe seiner Frau gesehen habe. Diese Beobachtungen hätten zum „Zusammenbruch seiner Ehe“ geführt, berichtet die Daily Mail.

Im laufenden Gerichtsprozess erkannte das Royal Women's Hospital zwar seine Verantwortung für die Einhaltung der Fürsorgepflicht an, bestritt jedoch, diese verletzt zu haben.

„Ich bin daher davon überzeugt, dass die rechtliche Wirkung der Entscheidung des Ärztegremiums darin besteht, dass Herr Koppula per Gesetz keinen Schadensersatz für nicht wirtschaftliche Verluste verlangen kann“, sagte Richter James Gorton bei der Verhandlung.

