Zurück in Deutschland ist Julia in Sicherheit. Aber das Erlebte wirkt noch lange nach. Wie konnte ein Mensch sie so täuschen? Ihre Seele zerbricht fast daran. Doch Julia ist eine Kämpfernatur. Sie stellt sich den Geschehnissen, gibt nicht auf und setzt alles daran, ihr Trauma zu verarbeiten.

Ihrem Lieblingsland Schweden bleibt sie trotzdem treu. Und genau dort trifft sie bei ihrem letzten Besuch am Silvesterabend jemanden, der sie wieder zum Strahlen bringt. „F**k, ich habe mich verliebt“, teilt sie ihre fast verloren geglaubten wunderschönen Gefühle jetzt mit ihren Followern auf Instagram und verrät sogar noch mehr. „Und yes, bevor ihr mich fragt: Es ist der mysteriöse, schwedische Snowmobile-Cowboy, der meinen Namen in den Schnee gemalt hat.“

Niemals, so gesteht die heute 30-Jährige ebenfalls, hätte sie das für möglich gehalten. Wie die Geschichte weitergeht, werden wir hoffentlich bald erfahren. Julia jedenfalls scheint ein gutes Stück zurück im Leben. „Ich danke dir! 5 Jahre durch die Hölle und zurück!“ - mehr Worte braucht es wohl auch nicht, um zu verstehen, welche Kraft diese Liebe hat. (gdu)