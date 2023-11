Im Moment ist alles nicht so leicht. Das berichtete jetzt Laura Maria Rypa auf Instagram. Auf ihrem Social Media-Account meldete sich die 27-Jährige jetzt und berichtet ihrer Community, dass es mit ihrer Gesundheit nicht ganz rund läuft: „Aktuell habe ich das Gefühl, dass alles nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Ich habe einen ‘stabilen’ Wirbelbruch...“, erzählt sie auf ihrem Account.



Aber was genau heißt das jetzt? „Das heißt, ich darf 6-8 Wochen kein Sport machen außer Fahrrad fahren. Zum Glück ist es kein instabiler Wirbelbruch. Das wäre nämlich weitaus schlimmer, aber trotzdem muss ich extrem vorsichtig sein.“ Ganz schön viel in so kurzer Zeit.



