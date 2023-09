„Nun sitze ich allein zu Hause ohne Dich“ – diese wenigen Worte von Oliver Pocher reichen schon aus, um genau das Gefühl zu beschreiben, was so viele von uns kennen: Man wurde verlassen, der Herzschmerz scheint unerträglich. Wie ist man nur in diese Situation geraten? Eigentlich wollte man das alles doch gar nicht! Schließlich hat man an ein Happy End geglaubt. Wann lässt der Schmerz endlich nach?

Besonders schlimm: wenn die Trennung einseitig verläuft. „Meist entscheidet ein Partner, dass er oder sie die Beziehung verlassen möchte. In selteneren Fällen sind sich beide einig“, erklärt die systemische Familienberaterin Ruth Marquardt im RTL-Interview.

Ganz unromantisch könne man sagen: Das ist so in Liebesbeziehungen. Es sei eine Verbindung, die sich eigentlich jederzeit einseitig kündigen lässt.

„Aber mit welcher Haltung ich dies tue, ob in einer Haltung von Trauer um die vergangene Liebe oder mit Hass – das fügt sich bei jedem Paar anders“, so die Expertin.

Trotzdem ist Marquardt der Meinung, dass es sich immer lohnt, um die Beziehung zu kämpfen – vorausgesetzt beide Parteien tragen noch Hoffnung in sich, dass sie etwas verändern können.

Eine Sache sollte jedoch jederzeit bedacht werden.

