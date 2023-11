Dieses Mittel gegen Schlafstörungen kostet sie ihre Kreuzfahrt!

Weil Melinda Van Veldhuizen (42) im August CBD-Gummibärchen in ihrem Koffer hat, verwehrt die Kreuzfahrtgesellschaft ihr den Zutritt zum Schiff – für immer. Die Kosten für sich und ihre Familie soll die Krankenschwester trotzdem zahlen. Das will ihr Anwalt nun verhindern, denn die Nascherei habe sie in einer Drogerie in Texas gekauft. Er sagt: „Sie sollten Menschen wegen sowas nicht wie Kriminelle behandeln.“

