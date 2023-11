Der Sohn einer Deutschen und eines Amerikaners, der in Orange County südlich von LA aufgewachsen ist, lieferte in dem Spiel mit gefangenen Pässen über 156 Yards den Karrierebestwert und verbuchte einen Touchdown. Zum vierten Mal in Serie kam St. Brown dabei auf mindestens 100 Yards nach Pässen, insgesamt gelang ihm das schon sechs Mal in dieser Saison – kein Football-Profi in der Liga kommt auf mehr.

Für den ältesten der drei Brüder ist das Duell in Detroit enorm wichtig für seine eigene Karriere. Erst in drei Spielen bekam er in dieser Saison einen Pass zugeworfen, seine Rolle in Chicago rechtfertigt einen neuen Vertrag für die kommende Spielzeit nicht – und sein aktueller läuft aus. Dass es für ihn nach vier Jahren bei den Green Bay Packers und nun zwei bei den Bears in der NFL weitergeht, bezweifelt er dennoch nicht. „Ich bin jetzt besser. Man kann nicht in dieser Liga bleiben, wenn man nicht besser, sondern nur älter wird.“

Somit ist klar: Das wird ein ganz heißes Brüderduell! (nlu/dpa)