Erst 2022 war der Fullback nach Las Vegas gewechselt, spielte in seiner ersten Saison alle Spiele. Diese Saison lief es bisher weniger rund für den gebürtigen Stuttgarter. Aufgrund einer Gehirnerschütterung verpasste er zwei Partien. In der laufenden Spielzeit stand der Fullback in acht von zehn Partien auf dem Platz, fing dabei einen Pass für zwölf Yards. Zuletzt wurde er allerdings gar nicht mehr für den Kader berücksichtigt.

Zudem trennten sich die Raiders wegen Erfolgslosigkeit von Coach Josh McDaniels, der Johnson 2022 von den Patriots mit zu den Raiders genommen hatte und sein Fürsprecher war.

Lese-Tipp: So liefert Jakob Johnson als Raiders-Fullback ab