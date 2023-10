ER ist einer der wenigen NFL-Hoffnungen aus Deutschland: Jakob Johnson (28)!

Der Profi bei den Las Vegas Raiders spielt eine bomben Saison – verhalf seinem Team am Montag mit einer spielentscheidenden Situation sogar zum Sieg gegen die Green Bay Packers.

Aber warum liefert der Deutsche so ab? Was ist sein Geheimnis? Und was macht er besser als alle anderen Fullbacks?

NFL-RTL-Experte Jan Stecker analysiert den Defensiv-Spezialisten oben im Video.