Welchem Tier genau sie zum Opfer fiel soll nun noch genauer untersucht werden. Mexikanische Medien berichteten, dass es auch Spekulationen gebe, kein Hai, sondern ein Krokodil könnte der Frau das Bein abgerissen haben. Der Strandabschnitt, in dem sich auch ein Wasserpark befindet, wurde nach dem Vorfall vorsorglich für mehrere Tage gesperrt. Rote Flaggen am Strand warnen Badegäste vor der möglichen Gefahr, die unter der Wasseroberfläche lauert.

Die Familie der Toten stellte am Strand von Melaque im Bundesstaat Jalisco ein Kreuz und Blumen für die tote Meeresbiologin auf.

Das Centro Universitario de la Costa Sur, wo Maria Fernanda Meeresbiologie studiert hatte, sprach der Familie der Frau ihr Beileid aus. Die Fachgemeinschaft trauere um die tote Absolventin. „Kollegin und Freundin. Ruhe in Frieden“, postete die Universität bei Facebook. Die Familie der Toten errichtete ein Kreuz an der Unglücksstelle. Blumen, Kerzen und ein paar zurückgelassener Flipflops erinnern an die selbstlose Mutter, die ihr Leben gab, um ihr Kind zu retten. (jgr)

