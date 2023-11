Marie Nasemann legt Pause von Paartherapie ein: „Um alles sacken zu lassen “

Dass eine solche Pause durchaus sinnvoll ist, findet auch RTL-Coaching-Expertin Ruth Marquardt. Sie spricht von Phasen, in denen „das praktische Leben“ sein dürfe – und müsse. „Das Paar probiert die erlernten und erfahrenen Dinge im Leben aus“, erklärt sie, denn: „Therapie-Erfolge, Coaching-Erfolge finden immer zwischen zwei Sitzungen statt.“

In einer Paartherapie schaue man in Gesprächen darauf, „was sich für jeden Partner innerhalb der Beziehung verändern darf, was als wichtig erachtet wird und vor allem, was jede/r eigenverantwortlich an positiver Veränderung in die Beziehung einbringen will“, erläutert Marquardt weiter.