Luna Schweiger spricht über schwere Zeit von Papa Til

Wenn der eigene Vater plötzlich in der Öffentlichkeit zum Buhmann wird.

Alkohol-Aussetzer, Pöbelei am Set – Til Schweiger sorgte in diesem Jahr für wenig gute Schlagzeilen. Luna Schweiger spricht nun erstmals exklusiv im Interview über die vergangenen Monate und äußert in unserem Video einen Verdacht.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!