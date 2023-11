Doch Geis steht zu seiner Methode, die auch rechtlich abgesichert sei. Vor zehn Jahren habe er vor dem Verwaltungsgerichtshof Kassel, dem höchsten Gericht Hessens, ein Urteil erstritten. „Und der hat klipp und klar gesagt: Tauben in Massen sind Schädlinge. Und aus diesem Grund darf ich das.“

„Man kann punktuell an einem Hotspot, im Umkreis von 200 bis 300 Meter, darüber Herr werden. Wenn da 100 Tauben sind, dann kriegen Sie vielleicht 80, 90 Tauben los. Sie werden niemals alle Tauben wegbekommen“, erklärt Geis weiter. Warum man so rabiat vorgehen muss, ist für den Falkner eindeutig: „Natürlich können Tauben Krankheiten übertragen.“ Es gäbe sogar einen Fall in Hessen, in dem eine Frau aus Versehen Taubenkot gegessen habe und daran gestorben sei.