RTL zeigt das festliche Tanzspektakel am 22. Dezember ab 20.15 Uhr im TV. Die Show wurde zwar aufgezeichnet, aber der Gewinner steht noch nicht fest! Denn wie in der gewöhnlichen „Let’s Dance“-Staffel haben die Fans am 22. Dezember die Möglichkeit, live für ihre Lieblinge zu voten. Wer den Titel „Christmas Dancing Star“ 2023 gewinnt, wird also wie immer durch die Punkte der Jury und die Anrufe der Zuschauer bestimmt. Alle möglichen Enden der Show wurden, wie auch 2022, aufgezeichnet.

Natürlich könnt Ihr die Weihnachtsshow auch online auf RTL+ im Livestream schauen. Nach der Ausstrahlung steht die Show dort auch zum nachträglichen Abruf bereit.