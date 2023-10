Am Freitagvormittag wird er letztmals in der Nähe eines Bahnhofs in Sevilla gesehen. Eine größere Suchaktion blieb erfolglos. Am Montag entdeckt schließlich ein Reporter während eines Live-Berichts die Leiche des Studenten. Sie klemmt zwischen zwei Waggons eines Zuges, der seit langem außer Betrieb gewesen sein soll und rangiert wurde.

Lesen Sie auch: Po-Grabscher im Live-TV: Spanische Reporterin wird belästigt

Weil der Sender die Übertragung nicht unterbricht und weil der Reporter nicht verhindert, dass die Leiche im Fernsehen zu sehen ist, stehen der Journalist und der TV-Sender in der Kritik. Kritisiert werden aber auch die Behörden und die Eisenbahngesellschaft, weil Álvaro Prietos Leichnam trotz der umfangreichen Suchmaßnahmen nicht vorher entdeckt wurde.