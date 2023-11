Am Mittwochabend (01.11.) um 20.40Uhr hört eine Passantin die Schreie des Mannes und wählt den Notruf. Als die Freiwilligen-Besatzung des Seenotrettungsbootes Herwil Götsch kurz danach im Stadthafen eintrifft, entdecken sie am Ende des Außensteges einen 60-Jährigen im elf Grad kalten Wasser: Er klammert sich an das Ruderblatt eines etwa zehn Meter langen Motorseglers. „Wir haben ihn schnell entdeckt, weil er eine Kopflampe trug“, berichtet Vormann Frank Tapper und ergänzt: „Ohne fremde Hilfe hätte er es weder zurück an Bord noch auf den Steg geschafft.“