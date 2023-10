Kurz vor dem großen Finale: Diese „Love Island"-Granate packt freiwillig die Koffer!

Eigentlich sagt der 25-Jährige von sich selbst, dass er sich ziemlich schnell verliebt – aber in der Villa will es einfach nicht klappen. Statt großen Gefühlen kann Deniz zu keiner Frau eine tiefere Bindung aufbauen. Deswegen trifft er eine Entscheidung: „Ich will ungern ein Couple sprengen, weil ich finde, dass ihr alle wirklich gut zusammen passt. Deswegen werde ich die Villa jetzt freiwillig verlassen!”