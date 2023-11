Der Notarzteinsatz ereignete sich in einer Flüchtlingsunterkunft an der Merschstraße in Herbern (Kreis Coesfeld). Schon beim Eintreffen der Helfer war klar: Das Mädchen hat starke Schmerzen, es bestand außerdem die Gefahr von dauerhaften Augenschäden. Ein Sanitäter und seine Kollegin versorgten das Mädchen daraufhin medizinisch – doch dann wurden sie plötzlich von einem 37-Jährigen, der ebenfalls in der Flüchtlingsunterkunft wohnte, gestört. Der aggressive Mann soll der Polizei zufolge schreiend und beleidigend in Richtung der Rettungskräfte gegangen sein, die bei der Vierjährigen und ihrer Mutter standen. Dann eskalierte die Situation offenbar: „Der Sanitäter erhielt einen Schlag in die Rippen und stieß rückwärts gegen die Türzarge“, teilte die Polizei später mit.

Lese-Tipp: Busfahrer rammt Rettungswagen und geht mit Messer auf Sanitäter los