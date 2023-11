„ Daniela Katzenberger macht das richtig toll und hat mega abgenommen“, schwärmt Joey Heindle im RTL-Interview von seiner Wegbereiterin. Deshalb hat er sich die Frau seines Freundes Lucas Cordalis nun in Sachen Abnehmen zum Vorbild genommen. „Sie hat jetzt einen tollen straffen Körper. Die Muskeln kommen ja sogar raus“, findet der Ex-Dschungelkönig.

Und das will er jetzt auch! „Ich will ein bisschen wie Bruce Lee aussehen, dann passt das. Bloß nicht wie Arnold Schwarzenegger! Also überall ein wenig definierter“, erklärt er im RTL-Interview. Seine größte Problemzone sei sein Bauch. „Das Problem war, glaube ich, dass ich über den Sommer gerne mal ein Bierchen getrunken habe – und in meinem Alter setzt das schnell an.“ Zusätzlich nasche er vor dem TV auch gerne Chips & Co.