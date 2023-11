König Charles feiert 75. Geburtstag - ohne Harry und Meghan

RTL-Royal-Experte Michael Begasse hat das Hin und Her genauestens beobachtet. „Da steht Aussage gegen Aussage. Ich erwarte nicht, dass Harry heute kommt. Ich erwarte, dass der Inner Circle kommt, allen voran natürlich neben Camilla, William, Kate, die Kinder, natürlich Edward und Sophie. Seine Schwester Prinzessin Anne wird dabei sein. Also, es wird heute ein richtig schönes Familienfest sein“, so der Adels-Kenner, der davon ausgeht, dass es auf jeden Fall online eine Gratulation geben werde. Aber Harry sei auch immer für eine Überraschung gut. Daher sei es nicht komplett ausgeschlossen, dass er nicht doch plötzlich auf der royalen Matte stehe.

„Es wäre natürlich eine wunderbare Geste von Harry, wenn er sagen würde: ‘Hey, komm, der Papa hat Geburtstag. Lass uns wirklich das Kriegsbeil begraben. Da würde Harry wirklich in die Geschichte eingehen. Und dann würde er sich wieder in die Herzen der Menschen graben“, so Michael Begasse weiter. Und was, wenn Harry wirklich nicht kommt? „Dann ist ihm die königliche Familie, allen voran sein Vater und seine Stiefmutter, ziemlich egal. Das ist ein ganz deutliches Zeichen“, meint der RTL-Royal-Experte. „Wenn ich Harry irgendwas raten dürfte – als jemand, der seinen Vater vor vielen, vielen Jahren verloren hat – dann würde ich sagen: ‘Harry, wenn du die Chance verpasst, mit deinem Vater seinen 75. zu feiern, dann hast du es nicht besser verdient’.“