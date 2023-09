O'zapft is! Es ist Oktoberfest-Zeit, die Festzelte der Wiesn in München platzen aus allen Nähten. Doch auch in Stuttgart und Hannover locken große Bierhumpen, wilde Fahrgeschäfte und gute Laune viele Feierwütige an. Aber wo ist die Stimmung am besten, welches Fest kann mit guten Preisen punkten? Wir haben drei RTL-Reporter losgeschickt und sie den jeweiligen Spaß testen lassen. Das Ergebnis gibt’s im Video! (ubr/vdü)