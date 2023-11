Es ist der Abend des 18. Januar 2021, der das Leben von Familie R. für immer verändert. Am Morgen hatte Baby Lönne eine Impfung bekommen, laut Ärztin soll er gesund gewesen sein – nur etwas zu leicht. Bis zum Abend sei alles wie immer gewesen. Am Abend dann der Krampfanfall, der kleine Junge bekommt Fieber. Seine besorgten Eltern wählen den Notruf. Der eintreffende Rettungsdienst verabreicht ein krampflösendes Medikament. Kurz darauf trifft der Notarzt Dr. H. ein.

Laut Lönnes Eltern habe Dr. H. sich seltsam verhalten, habe mit niemandem geredet, habe gefragt: „Wie heißt sie denn?“, obwohl ersichtlich gewesen sei, dass ihr Lönne ein kleiner Junge war. Denn: Er soll ohne Windel auf dem Tisch gelegen haben. Über seine Anwältin lässt der Notarzt vor Gericht erklären, dass Lönne zu instabil für einen Helikopter-Transport in die Kinderklinik Lübeck gewesen sei. Für den Bodentransport habe der Arzt ihm nach dem ersten Krampf einen Zugang legen wollen. Versuche an Ellenbogen und Handrücken scheitern. Der Notarzt soll ihm zur Betäubung Lidocain ins Bein gespritzt haben. Denn: Lönne erhält das Betäubungsmittel Lidocain nun direkt in den Knochen seines Schienbeins – durch ein Loch, das der Arzt mithilfe eines Mini-Akkubohrers bohrt. Ein Vorgehen, das Lönnes Eltern irritiert. Laut Mutter Martje soll Dr. H. gesagt haben: „Dann bohren wir halt!“ Nach der erneuten Gabe von Lidocain verschlechtert sich der Zustand des Babys weiter. Dann krampft Lönne wieder.