Für viele gehören gebrannte Mandeln zu jedem Kirmes- oder Weihnachtsmarktbesuch. Auch in Form von Marzipan verzehren viele Menschen diese Mandeln in rauen Mengen. Aufpassen sollten Sie jedoch beim Verzehr von Bittermandeln im Rohzustand. Dann können sie nämlich lebensgefährlich sein! Verantwortlich dafür ist das in Bittermandeln enthaltene Amygdalin, das in unserem Magen in Blausäure umgewandelt wird. Daher sollten Erwachsene nicht mehr als etwa 50 rohe Bittermandeln pro Tag essen, Kinder maximal fünf bis zehn.