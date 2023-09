Kein Fake: Hier sitzt ein Hund am Steuer!

Wenn das Lenkrad zum Hundesteuer wird, muss Herrchen zahlen.

Die Polizei in der Slowakei hat einem Autobesitzer ein Bußgeld aufgebrummt, weil sein Hund am Steuer saß. Das Foto des Vorfalls wird grade in sozialen Medien ziemlich gefeiert, berichtet der britische Sender BBC.