Katy Perry feiert mit Promi-Zuschauern zuckersüße Baby-Premiere

Als ihre berühmte Mama auf der Bühne des mondänen „Resorts World Theatre“ im Rahmen ihrer „Las Vegas Residency Play“-Konzertreihe ihr Bestes gab, präsentierte die Kleine der Welt erstmals ihr Gesicht. Gekleidet in ein Minnie-Mouse-Kostüm und mit schallreduzierenden Kopfhörern auf den Ohren tanzte sie auf dem Arm ihres Vaters Orlando Bloom zu Katy Perrys größten Hits - und hatte offensichtlich größten Spaß dabei.

Natürlich ließ es sich die Sängerin nicht nehmen, den bewegenden Moment mit mehreren Ansprachen zu feiern. Bevor sie ihren Hit „Hot ‘n Cold" anstimmte, rief sie ins Publikum: „Daisy! Ich liebe dich so sehr... Du bist meine beste Freundin, ich bin so froh, dass du hier bist!" An anderer Stelle wandte sie sich an ihren Verlobten Orlando Bloom (46), der „ein großartiger Vater" und eine „unglaubliche Unterstützung" sei.

