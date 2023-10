Lese-Tipp: Amy Adams: Dankbar für späten Ruhm

Die US-Schauspielerin Amy Adams (49) lernte ihren Kollegen Darren Le Gallo (49) 2001 bei einem Schauspielkurs kennen. Als sie ein Jahr später an einem Kurzfilm zusammenarbeiteten, verliebten sie sich ineinander. Sie verlobten sich 2008, 2010 kam ihre Tochter Aviana zur Welt. Erst sieben Jahre nach der Verlobung heiratete das Paar 2015 in einer privaten Zeremonie in Kalifornien. (spot on news/msu)