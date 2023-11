Es ist eine Auszeichnung, die sie besonders in Ehren halten werden!

In Berlin wurde jetzt der Glamour Woman of the Year Award verliehen. Neben Katja Krasavice (27), die als Musician of the Year ausgezeichnet wurde, wurde auch Lauren Wasser (35) in Berlin geehrt. Ihr Markenzeichen sind die goldenen Prothesen, die sie seit ihrer beidseitigen Beinamputation trägt. „Nie im Leben hätte ich damit gerechnet, in dieser Position zu sein“, verrät uns Model mit dem beeindrucken Background im Video.

