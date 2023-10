Klar, in der kalten Jahreszeit isst man gern heiße Speisen. Aber Soulfood muss nicht automatisch warm sein. Schließlich wärmen viele Speisen auch von innen, wenn man sie kalt verzehrt – etwa rote Bete, Pflaumen, Haferflocken, Chili, Ingwer. Und bei den aktuellen Energiekosten kann man bei der Zubereitung des Essens eine Menge sparen.

Fertigpizza aufbacken 17 Cent, Braten oder Aufläufe rund 25 Cent, rechnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vor. Noch teurer: Brot backen. Das schlägt, je nach Rezept und Alter des Backofens, mit 30 bis 50 Cent zu Buche. Selbst das Aufbacken von Brötchen kostet im Ofen 15-20 Cent. Auf dem Toaster ist es günstiger, wenn man keine größeren Mengen warmmacht.

Frustrierende Zahlen, die sich aufs Jahr gesehen ganz schön zusammenläppern. Doch es gibt viele leckere Gerichte, die sogar ganz ohne Kochen auskommen – nicht nur in der Sommerküche. Hier kommt Herbstessen, das die Seele wärmt, ohne dass wir es heiß machen müssen – ein paar coole Rezepte und viele Tipps, was man auch ohne Herd & Co. zaubern kann.