Statt sich weiter mit negativen Kommentaren zu beschäftigen, gibt die baldige Zweifach-Mami lieber ein neues Update zu Söhnchen Nummer zwei. „Wahnsinn, wie schnell die zweite Schwangerschaft vergeht. Irgendwie läuft diese so „nebenbei“, weil ich mich so auf Damian konzentriere“, schreibt sie in einem Insta-Post und präsentiert ihr wachsendes Babyglück. „Unser zweiter Schatz wächst prächtig heran und gestern habe ich ihn das allererste mal deutlich gespürt“, verkündet sie stolz. Na, das ist ja auch die Hauptsache – dass es dem Kind gut geht! (amö)