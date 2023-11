In einer Instagram-Story enthüllt die kleine Schwester von Daniela Katzenberger (37) auch, auf welche Lebensmittel sie derzeit nicht verzichten kann. „Heißhunger bei Baby Nummer zwei ist aktuell Tomate mit Gewürz und Äpfel. Ich steh voll auf Äpfel, könnte ich den ganzen Tag futtern – aber ohne Schale“, verrät sie ihren Followern. „Beim Damian war es tatsächlich immer Zitrone. Und bei beiden hatte ich Lust auf Essig.“

Lese-Tipp: Schwangere Jenny Frankhauser kontert fiesen „Presswurst“-Kommentar

In dem kurzen Clip gesteht Jenny dann auch, dass sie die Story noch einmal aufnehmen musste, weil sie aus Versehen den Babynamen enthüllt hatte. So so, der steht also auch schon fest. Wie Sohnemann Nummer zwei heißen wird, wollte die Blondine jetzt scheinbar noch nicht verraten. Dafür erzählt sie aber freudestrahlend, dass es am Tag darauf wieder ein „Date“ beim Arzt gibt. Es gibt allerdings eine Sache, die die sonstige Frohnatur etwas traurig stimmt: „Ich spüre ihn leider noch nicht. Aber bestimmt bald“, erzählt sie ebenfalls in ihrer Story. Lange dürfte dieses Erlebnis aber auch nicht mehr auf sich warten lassen – vielleicht wird das ja auch ihr vorzeitiges Weihnachtsgeschenk? (amö)