Mit seinem Geständnis will Ullrich das ganze Thema nun endgültig abschließen. „Es tut total gut, es auszusprechen. Ich fühle mich erleichtert“. Details zu seinen Dopingvergehen nannte er nicht, auch mögliche Hinterleute, Dealer, Ärzte oder Mitwisser von damals will er nicht verraten. „Ich kann nur über mich reden. Ich will keinen mit reinziehen. Ich weiß viel mehr, aber ich würde es nie sagen. Das ist aber auch eine Charakterfrage.“

Eine andere Sache ist für ihn viel wichtiger: Er will nie wieder so abstürzen wie zuletzt. Um das zu schaffen, will er sein Leben komplett umkrempeln.

Und wer weiß, vielleicht erhält er von der Rad-Szene dann auch eine zweite Chance! (dpa/pol)